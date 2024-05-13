أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يبحث عن نصر مزعوم وغزة أصبحت غير قابلة للحياة

قال الدكتور عبدالحكيم القرالة، أستاذ العلوم السياسية، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مازال يتعامل بصلف وتعنت وإجرام ويمارس إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه يريد إطالة أمد الحرب وتحقيق مصالحه الخاصة، وإطالة عمره السياسي خوفا من المسؤولية القانونية، وكل ذلك أنتج الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.

وأضاف «القرالة»، في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ نتنياهو وضع عددا كبيرا من الأهداف مع اليمين المتطرف ولم يحقق منها شيئا، مشيرًا إلى أنه يبحث على نصر مزعوم على أرض الواقع.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنّ الآلة العسكرية الإسرائيلية مُجرّمة وتضرب كل شيء نابض بالحياة في قطاع غزة الذي أصبح مكانا غير قابل للحياة، ويتعرض لجرائم الحرب والإبادة بعدما لم يستطع نتنياهو تحقيق أي نصر عسكري عملياتي في الميدان.