«شباب النواب» تطالب وزيري المالية والتخطيط بتوفير اعتمادات «الوطنية للتدريب»

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وزيري التخطيط والمالية بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للأكاديمية الوطنية للتدريب لإنجاز الأعمال الموكلة إليها.

مناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب اليوم، لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة الدكتور رشا راغب المدير التنفيذي الأكاديمية.

وانتقد «حسين» تخفيض مسئولي وزارتي المالية والتخطيط لموازنة إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي، والذي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية بتنفيذه من 150 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، متسائلًا: «لماذا لا تنفذ الوزارتين توجيهات رئيس الجمهورية؟».

دورة تعريفية بمجهودات الأكاديمية الوطنية

وطالب رئيس لجنة الشباب مسئولي وزارتي المالية والتخطيط بتنظيم زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب، وحضور دورة تعريفية بمجهودات الأكاديمية الوطنية للتدريب، لأنه لا يمكن تقييم الأمور في جهة معنية بتدريب الشباب بمبدأ المكسب والخسارة، خاصة أنَّ الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأهم لأي دولة.

وأكّد أنَّ الأكاديمية الوطنية للتدريب تسهم في تخريج عدد كبير من قيادات الدولة في مختلف الهيئات الحكومية، منتقدًا تخفيض بند الاستثمارات الجارية المتعلقة بالأكاديمية.

وأوضح رئيس لجنة الشباب أنَّ اللجنة أوصت العام الماضي بتوفير جميع متطلبات الأكاديمية لاستكمال منشآت الهيئة، ولكن لم تلتزم وزارتي المالية والتخطيط بتلك التوصيات، وهو ما يعد بمثابة إهدار المال العام، لـن ما كان سيتكلف جنيهًا واحدًا العام الماضي سيتكلف أضعاف حاليًا، مشددًا علي وزارتي التخطيط والمالية بالالتزام بالتكليفات الرئاسية فيما يتعلق بالأكاديمية الوطنية للتدريب.