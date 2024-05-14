«المصرية اليابانية» تحصد المركز الأول محليا في تصنيف التايمز للجامعات الشابة

حصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وفقًا لتصنيف تايمز البريطاني Times Higher Education للجامعات الشابة لعام 2024، كما جاء ترتيب الجامعة في المركز رقم 106 عالميًا.

وأضاف الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية، في بيان اليوم، أن حصد الجامعة للمركز الأول في مصر يعد نتاج الدعم الكبير من الحكومتين المصرية واليابانية للجامعة، ولدعم مجلس أمناء الجامعة وهيئة الجايكا، مؤكدًا أن هذا التصنيف يعد إنجازًا كبيرًا خاصة مع مرور 14 عامًا فقط على إنشائها.

رئيس الجامعة اليابانية يشيد بجهود أعضاء لجنة التصنيف الخاصة بالجامعة

وأكد أن ذلك تتويجا للجهود البحثية المتميزة في الجامعة والتعاون مع كبرى الجامعات اليابانية المرموقة ووجود العلماء ذوي الكفاءة العالية والجهاز الإداري والطلاب المتميزين والتعاون مع الجهات الصناعية، مشيدا بجهود أعضاء لجنة التصنيف الخاصة بالجامعة.

وأشار إلى انه تم تصنيف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST بالمنافسة مع الجامعات التي تم إنشاؤها قبل 50 عامًا أو أقل.