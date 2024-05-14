جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة.. تبدأ خلال أيام

وضعت مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة والتي تستعد للانطلاق خلال أيام، وذلك وفقًا للجدول التي تم وضعه للترم الثاني للعام الدراسي الحالي.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

ووفقًا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة ستبدأ يوم 16 من الشهر الجاري، وجاء الجدول كالتالي:

أيام الامتحانات للشهادة الإعدادية

- 18 مايو 2024 الموافق يوم السبت امتحان اللغة العربية والخط.

- 19 مايو 2024 الموافق يوم الأحد امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- 20 مايو 2024 الموافق يوم الاثنين امتحان الهندسة.

- 21 مايو 2024 الموافق يوم الثلاثاء امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- 22 مايو 2024 الموافق يوم الأربعاء امتحان العلوم والتربية الفنية.

- 23 مايو 2024 الموافق يوم الخميس امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كافة المديريات بعدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل اللجان الخاصة بالامتحانات، فضلًا عن القيام بتفتيشهم للتأكد من عدم اصطحاب الهاتف وتسريب أي أخبار عن الأسئلة.