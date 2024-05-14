امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. اعرف مواصفات وأهم أسئلة العربي

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة يوم الخميس 16 مايو، بامتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك وفقًا لجداول الفصل الدراسي الثاني المعتمدة رسميًا من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتستمر حتي يوم 22 مايو.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إتاحة أهم مصطلحات والأسئلة لمادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية، ونماذج اختبارية يتم إعدادها أفضل المعلمين لتدريب الطلاب علي امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم عبر هذا الرابط.

مواصفات امتحان اللغة العربية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 وهي كالتالي:-

مواصفات أسئلة التعبير - متفقة مع ميول الطلاب واهتماماتهم.

- تواكب طبيعة العصر وما يدور فيه من تقدم علمي وحضاري.

+ تتيح قدرا من الحرية للطالب في اختيار الموضوع المناسب له.

- تقيس قدرة الطالب على سلامة اللغة، وتنظيم الكتابة، والتأمل والتفكير المتعمق، والتخيل وإنتاج الفكر، وترتيبها والربط بينها، وأسلوب عرضه.

- أن يراعى في تصحيح التعبير بنوعيه، وضوح الفكر وتنظيمها، وعددها - صحة الأسلوب وجماله - الإملاء، والخط، والنحو.

أسئلة القراءة والقصة

- أن تقيس أسئلة القراءة من الكتاب ذو الموضوع الواحد، قدرة الطالب على استنتاج العلاقات بين أحداث القصة وشخصياتها وخلفياتها الزمانية والمكانية.

- استخلاص النتائج والمغزى من القصة.

- التنبؤ بأحداث ومواقف بناء على ما ورد في القصة.

- اقتراح مواقف وتصرفات بديلة عما ورد في القصة.

- أن تقيس أسئلة القراءة متحررة المحتوى قدرة الطالب.

- استنتاج الفكرة العامة أو استخلاص المغزى من النص.

- إبداء الرأي في بعض المواقف.

- ربط الحقائق بعضها ببعض وبما يدور في المجتمع.

- التمييز بين الكلمات المتقاربة في معناها، أو استعمال مفردات اللغة وتراكيبها في سياقات جديدة.

- استنتاج اتجاهات الشاعر وآرائه، ومدى مسايرته لعصره وبيئته ونجاحه في التعبير عن ذاته.

- تذوق مدى ملاءمة الألفاظ والتراكيب من الناحية الجمالية، وإيحاءاتها.

- تذوق اللغة والأسلوب وإصدار الأحكام النقدية، وإبداء الرأي.

مواصفات النحو

- مهارة إعراب الكلمات وبيان المواضع الصحيحة لبعضها والقدرة على تطبيق بعض القواعد النحوية التي درسها الطالب في هذا العام بنسبة لا تقل عن 80% وبنسبة 20% تقريبا مما درسه في الأعوام السابقة.

- مهارة الطالب في التمييز بين الصواب والخطأ في الضبط الإعرابي.

- قدرة الطالب على توظيف الصيغ المختلفة للكلمة.

- مهارة الطالب في استخدام الأساليب المختلفة بطريقة صحيحة.

- قدرة الطالب على الضبط الإعرابي للكلمات والتقويم التربوي.

أسئلة الإملاء

- تقيس قدرة التلميذ على استخدام ما درسه من قواعد إملائية.