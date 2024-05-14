طريقة التصويت لمحمد صلاح في جوائز جلوب سوكر.. مفاجأة في النتيجة

يواصل محمد صلاح هيمنته على المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم بتصدره استفتاء جلوب سوكر 2024، بحسب نتائج التصويت الجماهيري حتى الآن، في ظل وجود عمالقة أوروبا من الدوريات كافة، وعلى رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، وإيرلينج هالاند وهاري كين وغيرهم.. فما نتيجة التصويت حتى الآن؟

طريقة التصويت لمحمد صلاح في جوائز جلوب سوكر

يتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، تصويت أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر 2024، وذلك حسب نتائج التصويت الجماهيري حتى الآن، إذ حصد محصد صلاح 27.3% من أصوات الجماهير، متصدرًا قائمة تضم نجومًا كبارًا مثل كيليان مبابي (9.2%)، وفينيسيوس جونيور (11.8%)، وإيرلينج هالاند (9.3%)، وهاري كين (10.4%)، وجود بيلينجهام (10.2%)، وسيرهو جيراسي (8.5%).

موعد انتهاء التصويت على جوائز جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم

أعلنت مؤسسة جلوب سوكر عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2024، وذلك خلال فعاليات مؤتمر دبي الرياضي، ضمت القائمة نخبة من أفضل اللاعبين في العالم، بغياب الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

يتم تحديد القائمة القصيرة للمرشحين من خلال تصويت الجمهور، والذي انطلق في 10 مايو ويستمر حتى 15 مايو الجاري، على أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة في 28 مايو الجاري.

على الرغم من تصدر صلاح للتصويت حتى الآن، إلا أن المنافسة لا تزال قوية مع باقي المرشحين، خاصة مع تألقهم اللافت هذا الموسم، ويمكن التصويت لمحمد صلاح من خلال الخطوات التالية: