عاجل.. خطوة غير متوقعة بشأن مستقبل محمد صلاح.. ماذا سيحدث؟

لا يزال مصير محمد صلاح حديث الساعة، في ظل ارتباط اسمه بالعديد من الوجهات المحتملة، لعل أبرزها الدوري السعودي، في ظل تمسك اتحاد جدة بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المرتقب، لكن يبدو أن تدخل نادي جديد في سباق التعاقد مع الفرعون المصري يقلب الحسابات بالنسبة للاعب والنادي السعودي على حد سواء.

ناد جديد يدخل في سباق التعاقد مع محمد صلاح

يبدو أن محمد صلاح يفضل البقاء في أوروبا، واستكمال المجد الأوروبي الذي حققه على مدار رحلته في القارة العجوز عبر بوابة بازل وروما وتشيلسي ومؤخرًا ليفربول، الأمر الذي سيجعله يميل للانتقال إلى بايرن ميونيخ، الذي وضعه في قائمة الاهتمامات للموسم المقبل، بعد فشل تجربة هاري كين في تحقيق الأهداف المرجوة، وابتعاد البافاري عن صدارة الدوري الألماني، بحسب صحيفة «sportskeeda».

بايرن ميونيخ يضع خطة لتعويض ليروي ساني

صاحب الـ31 عامًا يعيد تجربة صديقه السابق ساديو ماني، الذي رحل عن ليفربول قبل نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي بموسم واحد، وقرر الانتقال إلى بايرن ميونيخ، لكن تجربته فشلت وقرر الرحيل بعد موسم واحد قضاه بين جدران «أليانز أرينا»، بسبب أزمات عدة واجهته لعل أبرزها المشادة الشهيرة مع زميله السابق ليروس ساني والتي تحولت إلى لكمات ونتج عنها إصابات للطرفين.

ليروي ساني يأتي ضمن المرشحين للانتقال إلى ليفربول من أجل تعويض رحيل محمد صلاح المحتمل، لذلك يبحث الفريق البافاري عن لاعب قادر على تعويض ساني ومساندة هاري كين، في محاولة لاستعادة أمجاد بايرن ميونيخ، بعد ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الألماني لأول مرة منذ سنوات وخروجه من دوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد بعد الخسارة من نصف نهائي البطولة القارية.