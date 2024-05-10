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مصطفى حسني يزور أبناء الراحل محمد العزب ومكالمة مفاجئة من صلاح.. جبر الخواطر

كتب:

أنس سعد
01:23 ص | الجمعة 10 مايو 2024
الداعية مصطفى حسني وأبناء الراحل محمد العزب

الداعية مصطفى حسني وأبناء الراحل محمد العزب

موقف إنساني للداعية مصطفى حسني، تجاه أبناء الراحل محمد العزب رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بالشركة المصرية للاتصالات، بعد رحيله منذ عدة أيام، حيث قام الداعية الإسلامي بزيارتهم، مقدمًا لهم مفاجأة بعدما عرف بحبهم للاعب المصري محمد صلاح.

عبد الله سمير، أحد أقارب الراحل محمد العزب، نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور أثناء زيارة الدعاية مصطفى حسني، لأبناء رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بالشركة المصرية للاتصالات، راويًا موقف خلال الزيارة، عن مكالمة فيديو بين أبناء الراحل واللاعب المصري محمد صلاح.

تفاصيل مكالمة محمد صلاح

وقال عبد الله سمير، عبر صفحته في «فيسبوك»: «جبر الخواطر والصحبة الصالحة بتكون معاك في الابتلاء قبل الفرح، تكون جنبك وتصبرك تشدك لطريق الجنة، شكرا للمحبوب الغالي دكتور مصطفي حسني زيارتك لينا في البيت، خففت على الأولاد وفرحتهم جدًا، وكمان لما عرفت إنهم بيحبوا مو صلاح مترددتش وخلتهم يكلموه فيديو كول، بجد شرفتنا ونورتنا.. بحبك في الله».

وفاة محمد العزب

منذ عدة أيام رحل عن عالمنا محمد العزب، رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بالشركة المصرية للاتصالات، بعد معاناته خلال الفترة الماضية من صراع قصير مع المرض.

صلاة الجنازة على الراحل محمد العزب

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل محمد العزب في مسجد المشير طنطاوي بمحافظة القاهرة، بعد أن دفن بمقابر العائلة بوادي الراحة على طريق العين السخنة.

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