تحرك سري في ليفربول بسبب محمد صلاح.. ماذا يحدث داخل قلعة أنفيلد؟

مع دخول الأسبوع الأخير من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسدل الستار على نسخة «البريميرليج» 2023-2024، يوم 19 مايو الجاري، يتحول اهتمام الأندية في جميع الأنحاء تدريجيًا إلى فترة الانتقالات الصيفية، إذ من المتوقع أن ينفق الستة الكبار الأموال على التعاقدات الكبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وحين التحدث عن ميركاتو الصيف في الدوري الإنجليزي، يأتي في مقدمة القائمة الدولي المصري محمد صلاح، خاصةً مع دخوله الموسم الأخير في عقده مع ليفربول، حيث تتباين الأقاويل حول بقائه داخل قلعة أنفيلد حتى نهاية عقده، وبين رحيله إلى الدوري السعودي في ظل الإغراءات الكبيرة المستمرة منذ العام الماضي.

تحركات في ليفربول بسبب محمد صلاح

«تحرك سري»، هكذا كشف موقع « TBR Football»، تطورات جديدة داخل ليفربول بشأن الفرعون، مؤكدة أن إدارة الريدز أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع مهاجم برشلونة رافينيا هذا الصيف.

بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول

جاء ليفربول ضمن مجموعة من الأندية، التي تم إبلاغها بأن اللاعب البرازيلي الدولي، الذي كان أحد نجوم ليدز يونايتد في وقتٍ سابق، يخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رافينيا، الذي تتنافس على ضمه أندية أرسنال وتشيلسي وتوتنهام، يخطط ليفربول لأن يكون بديل طويل الأمد لمحمد صلاح هذا الصيف، تحسبا لرحيله المحتمل، فضلا عن أن رحيله حتى في الموسم المقبل، يفرض على إدارة الريدز التعاقد مع بديل لسد العجز الذي سيخلفه رحيل هداف الفريق ونجمه الأول في آخر 7 سنوات.