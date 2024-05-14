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محمد رمضان ينشر فيديو جديد أثناء رحلته في المغرب: أجمل مدن الأرض

كتب:

هبة ياسر
03:03 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
محمد رمضان

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أثناء رحلته لدولة المغرب، كاشفًا من خلاله عن سعادته بزيارة المغرب والمناظر الطبيعية والخلابة بالبلد.

محمد رمضان يشارك جمهوره بفيديو من المغرب

شارك محمد رمضان متابعيه بفيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في أثناء رحلته بدولة المغرب وعلق على الفيديو قائلاً: «وصلت الآن إلى أجمل مدن الأرض الرباط عاصمة المملكة»، ويتضمن الفيديو محمد رمضان وهو يركب طائرته الخاصة من مصر حتى يصل إلى مدينة الرباط بالمغرب.

محمد رمضان يقيم حفلاً بالرباط الشهر القادم

ومن المفترض أنَّ يقيم الفنان محمد رمضان حفلاً غنائياً بأكبر مهرجان موسيقي في أفريقيا بدولة المغرب في مدينة الرباط وذلك يوم 29 من شهر يونيو المقبل، وكشف عن ذلك من خلال بوستر الحفلة التي نشرها على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات وكتب عليه قائلاً: «ثقة في الله أقوى حفلة في أكبر مهرجان موسيقي في أفريقيا والوطن العربي، موازين في بلدي الثاني المغرب مدينة الرباط، برعاية جلالة الملك محمد السادس بارك الله في صحته وعمره».

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بقلم هبة ياسر