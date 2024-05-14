كيف حددت مصر هدفها باستقبال 30 مليون سائح في 2028؟ (فيديو)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فيديو لوزير السياحة والآثار، يوضح خلاله كيف حددت مصر هدفها باستقبال 30 مليون سائح في 2028؟.

نتطلع إلى حصة سوقية تبلغ حوالي 1.6 إلى 1.7%

وقال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إننا نعتقد أن عدد المسافرين حول العالم في عام 2028 سيكون ما بين 1.7 و1.8 مليار سائح، ونحن نتطلع إلى حصة سوقية تبلغ حوالي 1.6 إلى 1.7% وذلك ارتفاعا من نسبة 0.9%، كما كان في عام 2019.

وأوضح أن السبب في تحديد هذه الأرقام أننا قسمنا العملاء والمسافرين إلى شرائح بحلول عام 2028، ونعتقد أن الوجهات السياحية الأربعة التي تم التحدث عنها بالنظر إلى الحصة السوقية المستهدفة لكل واحد منها، بالإضافة إلى سلوك كل شريحة من السياح قد يوصلنا في نهاية المطاف إلى نحو 29 مليون سائح، ولهذا حددنا هدف استقبال 30 مليون سائح في مصر.