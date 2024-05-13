غرفة السياحة: «باركود» تأشيرة الزيارة للسعودية صالح لمدة 48 ساعة بعد صدوره

أخطرت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، شركات السياحة بتحديث صلاحية الباركود التنظيمي الصادر من البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة لحاملي تأشيرات دخول السعودية عبر البوابة عدا تأشيرة العمرة، لتكون 48 ساعة فقط من تاريخ الإصدار بدلا من أسبوع.

تأشيرات السعودية

ووفقا للبوابة المصرية للعمرة، فإنّ تأشيرات السعودية التي يجب على حاملها الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة كشرط للخروج من المنافذ المصرية هي، تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية، وتأشيرات زيارة الفعاليات والزيارة الحكومية لغير الحكوميين وزيارة المضيف.

وطبقا للبوابة المصرية العمرة، فهناك عدد من التأشيرات الصادرة للسعودية لا يتم تنظيمها عبر بوابة العمرة المصرية وهي، تأشيرة الزيارة التجارية وتأشيرة الزيارة العائلية وتأشيرة زيارة المؤتمرات وتأشيرة رجال الأعمال وتأشيرة المرور، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.

وفى سياق متصل أعلنت شركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني أنّه يسمح لحاملي تأشيرات زيارة السعودية بأنواعها دخول المملكة أثناء الحج عبر جميع المطارات.