«السياحة» تكشف سبب زيادة التدفقات لمصر رغم الصراعات بالمنطقة؟ (فيديو)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فيديو لوزير السياحة والآثار يوضح فيه كيف ازدادت التدفقات السياحية إلى مصر خلال الأشهر الأخيرة رغم اشتعال الصراعات في المنطقة.

التواصل مع شركات السياحة

وقال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إننا محظوظون للغاية خلال الأشهر الستة الماضية، لأنه تم التواصل بسرعة مع الشركات التي تُعد بمثابة سلسلة التوريد للمنتج السياحي المصري.

وأضاف أن وزارة السياحة في مصر تنظر للسياحة كصناعة منتجة، وعليه تعد الشركات السياحية هي حجر الأساس في تقديم الخدمات السياحية المتنوعة وعرض وتسويق المنتج السياحي المصري للسائحين حول العالم.

كيفية التعامل وإدارة المخاطر

وأكد وزير السياحة، أنه يتفهم المخاطر الكثيرة التي مرت بالشركات السياحية خلال الربعين الرابع والأول من هذا العام، ولهذا كان التواصل معهم منصبا على كيفية التعامل وإدارة تلك المخاطر، فتم إرسال خطابات في آخر شهر أكتوبر الماضي لنخبرهم أن الوزارة لا تدخر جهدًا في فهم وإدارة تلك المخاطر التي مرت بها هذه الشركات السياحية.