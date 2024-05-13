«السياحة» ترفض تعديل أسعار برامج الحج السياحي.. وتدرس تجويد الخدمات

كشف مصدر مسؤول في وزارة السياحة والآثار، أنّ اجتماع اللجنة العليا للحج الذي عقد أمس برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، وافق على توصية اللجنة الفنية للحج السياحي بتحديد سعر تكلفة خدمات النقل لحجاج المستوى البري (الأتوبيس - العبارة) والمقدرة بـ35 ألف جنيه، وبذلك سيتم بشكل رسمي تحصيل قيمة النقل من حجاج البري المقدر عددهم بـ6 الآف حاج.

الأسعار كما هى بدون تغيير

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ اللجنة العليا للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار رفضت الاستجابة لطلبات شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي بشأن تحريك أسعار برامج الحج، مشددا على أنّ اللجنة رفضت بشكل قاطع زيادة أسعار برامج الحج السياحي المستوى الاقتصادي (البري - الاقتصادي طيران) ولو بجيه واحد عن الأسعار التي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج السياحي والتي اعتمدها وزير السياحة في نوفمبر الماضي.

استعدادات موسم الحج

وأشار المصدر إلى أنّ اجتماع اللجنة العليا للحج أمس ناقش استعدادات شركات السياحة لموسم الحج لهذا العام وما تم التوصل إليه من اتفاقات بخصوص مخيمات الحجاج بمنى وعرفات، لافتا إلى أنّ اللجنة أجمعت على ضرورة تجويد الخدمات المٌقدمة لحجاج السياحة هذا العام.