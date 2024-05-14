إنشاء 13 مشاية جديدة على شواطئ «مصيف بلطيم» استعدادا لموسم 2024

بدأت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال زراعة النجيل الطبيعي على جانبي الطريق الرئيسي بالجزيرة الوسطى بمنطقة النرجس بمدينة بلطيم، بالمشاركة المجتمعية، وذلك في إطار استعدادات المدينة لاستقبال موسم صيف 2024.

إنشاء مشايات جديدة على شواطئ مصيف بلطيم

كما واصلت الوحدة المحلية أعمال إنشاء 13 مشاية جديدة على شواطئ مصيف بلطيم، للتسهيل على المواطنين في الوصول للشواطئ، خاصة كبار السن وذوي الهمم والأطفال، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهمية تجميل وتطوير مدينة مصيف بلطيم، خاصة مع قرب حلول موسم مصيف 2024، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في تحسين المظهر العام للمدينة، وخلق بيئة سياحية مميزة.

تطوير البنية التحتية والمرافق العامة بمصيف بلطيم

وشدّد المحافظ على سرعة إنجاز أعمال تطوير البنية التحتية والمرافق العامة بمصيف بلطيم، ورفع كفاءة الأرصفة في المدينة، لتسهيل حركة المركبات والمشاة، ورفع مستوى النظافة بكورنيش مصيف بلطيم.

ووجّه محافظ كفر الشيخ بالتنسيق المستمر مع خدمات الشرطة والأمن للتأكد من أمان المصطافين، والعمل على راحتهم، مع تعزيز الخدمات الصحية والطبية، والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير لوحات إرشادية ومعلومات عن المصيف والخدمات المتاحة والأرقام المحددة للتواصل مع المصطافين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم على مدار 24 ساعة.