«الهجرة» تعقد مؤتمرا في بني سويف للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مؤتمرا جماهيريا مع أهالي بني سويف في نادي الإدارة المحلية خلال زيارتها للمحافظة، ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد من الظاهرة، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري

وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها لتواجدها في بني سويف، والتي تمثل محطتها التاسعة من الزيارات الميدانية في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» المعنية بها وزارة الهجرة بتكليف من رئيس الجمهورية، مؤكدة بذل المزيد من الجهود الصادقة في سبيل تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

وأكدت السفيرة سها جندي، الحرص على توفير الدعم للمواطن البسيط ورغبةً صادقة في توفير متطلبات الحياة الكريمة في عهد الجمهورية الجديدة ولتبادل وجهات النظر مع أهالينا، والوقوف على احتياجاتهم للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية حرصا منا على حياة أبنائنا ولتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن من خلال جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة.

وألقت جندي الضوء على دور وزارة الهجرة وإشرافها على تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» وأبرز الجهود والبرامج التي نفذتها الوزارة في المبادرة علي وجه العموم، وبني سويف على وجه الخصوص في إطار استراتيجية التنفيذ وخطة موضوعة لتشمل 14 من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، وتنفيذ الزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر في تلك المحافظات بشكل دوري، مشيرة إلى أنّه استكمالا لهذه الجهود تم توقيع بروتكول مع مؤسسة حياة كريمة والتي تساهم بشكل مؤسسي مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.

ولفتت السفيرة سها جندي، إلى إنشاء المركز الوطني للهجرة تحت إشراف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، ومن المنتظر أن يرى النور في المرحلة القادمة وسيضم الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظًا على أرواحهم وكرامتهم أيضا، موضحة أنّه جار العمل مع الجانب الإيطالي على إنشاء المركز المصري الإيطالي للوظائف والهجرة، وجار الانتهاء من إجراءات التوقيع.

وشددت: «حريصون على إتاحة البدائل وتمكين الشباب، وتقديم الدعم المالي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تدريب الفتيات، والتركيز على المهارات الحرفية والمهارات الشخصية التي تمهد له الطريق ليبدأ حياته داخل وطنه، حيث نعمل على توفير حياة كريمة»، مؤكدة أنّ هناك تنسيقا مع الشركاء الأوروبيين لإتاحة فرص العمل للشباب في الأسواق المختلفة، حيث تعد الجاليات المصرية أفضل الجاليات قدرة على الاندماج في المجتمعات المحلية، وفهم ثقافة واحتياجات المجتمعات المحلية.

ونوهت وزيرة الهجرة بأنّ التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجرى تقديم تسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهاز كبديل عن الهجرة غير الشرعية، ولإقامة مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظات المختلفة من خلال مساهمة الجهاز في تنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» بـ14 محافظة مختلفة وتصميم تدريبات للشباب لبدء مشروعات صغيرة، فضلاً عن دعم مشاريع البنية التحتية وترميم وبناء المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، بقيمة ما يتجاوز ملياري جنيه.

وأشار محافظ بني سويف إلى أنّ الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذت خطوات جادة لضمان تأهيل الشباب صحيا وفنيا للهجرة الآمنة، مع توفير البدائل المختلفة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمساعدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الرعاية للفئات الأكثر احتياجا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير النظامية.

وأوضح المحافظ أنّه يجري تنفيذ خطة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدفع بالجهود في هذا القطاع الهام الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجي، خاصة وأنّ قطاع المشروعات الصغيرة يعد أحد أبرز قطاعات الاستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها المحافظة.