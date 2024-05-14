«التعليم» تستعد لنشر فيديو توضيحي مهم لطلاب الثانوية العامة اليوم
كتب:
أميرة فكري
03:22 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
وزارة التربية والتعليم
أعلن شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم نشر فيديو توضيحي لطريقة الإجابة في البابل شيت وورقة الإجابة الأسئلة المقالية لطلاب الثانوية العامة 2024 اليوم ، استعداداً لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2023/2024.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه الفيديو التوضيحي لطلاب الثانوية العامة سيتضمن شرح لطريقة كتابة الرقم الجلوس الخاص بالطلاب.