رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التعليم» تستعد لنشر فيديو توضيحي مهم لطلاب الثانوية العامة اليوم

كتب:

أميرة فكري
03:22 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلن شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم نشر فيديو توضيحي لطريقة الإجابة في البابل شيت وورقة الإجابة الأسئلة المقالية لطلاب الثانوية العامة 2024 اليوم ، استعداداً لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2023/2024.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه الفيديو التوضيحي لطلاب الثانوية العامة سيتضمن شرح لطريقة كتابة الرقم الجلوس الخاص بالطلاب. 

اقرأ المزيد:

موعد تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 للطلاب.. باق أيام

«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة 2024 مراقبة بالكاميرات.. ونطبق تقنية VAR

«التعليم»: تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024

التعليم تطمئن طلاب الثانوية العامة بشأن أسئلة امتحانات 2024.. عاجل
بقلم أميرة فكري