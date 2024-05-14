«ثقافة النواب» توصي بزيادة الموازنة المخصصة لترميم الوثائق

شهدت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، مناقشات واسعة حول ترميم الوثائق المصرية، قبل الموافقة على الموازنة المدرجة للعام المالي الجديد 2024-2025 والخاصة بدار دار الكتب والوثائق المصرية.

وانتقدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة ضعف المبلغ المخصص لشراء مواد ترميم الكثب و الوثائق.

لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب

وتساءلت قائلة: «كيف يتم زيادة البند الخاص بهذه الخامات بمبلغ 150 ألف جنيه، رغم أن هذه المواد مستوردة، فهذه وثائق قيمة وترميمها مهم، فهذا المبلغ ولا حاجة».

وعلق ممثل وزارة المالية قائلا: «نعزز الهيئة بمبالغ في حالة احتياجها»، وعادت الدكتورة درية شرف الدين للحديث قائلة: «نتحدث عن ثروة قومية لا تعوض ونسمع عن انتشار سرقات الوثائق على مستوى العالم، فهل هناك وعي بهذه الأمور أم لا؟».

وقالت في حديثها لممثل المالية: «أنت تتحدث وكأنكم عملتوا كل حاجة ودار الكتب في نفس الوقت بتشتكي، طالما أنتم حلوين مع بعض فلن نكتب هذه التوصية».

فكرة ترميم الوثائق

وشددت رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب قائلة: «فكرة ترميم الوثائق لا تقدر بثمن»، وأوصت اللجنة بزيادة اعتمادات ترميم الوثائق بالقدر الذى تطلبه الهيئة لذلك، وزيادة الاعتمادات المالية للباب الرابع الخاص بالعمالة المتعاقدة.

واقترحت النائبة درية شرف الدين رئيس اللجنة الاستعانة برجال الأعمال لتمويل المسارح كما يحدث في الخارج، وقال الدكتور خالد جلال مدير البيت الفني للمسرح إن هناك جهات يسمح لها القانون الجاري بذلك وأخري لا يسمح ومن بينها البيت الفني للمسرح، لذلك نضطر إلى اللجوء لصندوق التنمية الثقافية.

وأوصت اللجنة البرلمانية بضرورة إعادة النظر في هذا البند ليتم السماح بضخ رجال الاعمال أموال لتمويل الأعمال، كما أوصت اللجنة بتعزيز الاعتمادات المالية للباب الرابع، وتعزيز الباب السادس بدعم أنظمة الحريق، وإزالة المعوقات لإصدار مجلة المسرح مرة أخرى التنويرية.