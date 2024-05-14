إنهاء تجهيزات العرض الخاص لمسلسل دواعي السفر

أنهى القائمون على تنظيم العرض الخاص لمسلسل «دواعي السفر»، التجهيزات الخاصة لاستقبال أبطال العمل.

ومن المقرر أن يحضر أبطال وصناع العمل، خلال الدقائق القليلة المقبلة، لمشاهدة أول حلقتين من المسلسل مع الصحفيين والإعلاميين.

ويبدأ مسلسل دواعي السفر، في عرض أول حلقتين غدا على منصة «واتش ات»، وهو من بطولة أمير عيد، وكامل الباشا.

تفاصيل مسلسل دواعي سفر

مسلسل دواعي السفر تدور أحداثه حول إبراهيم، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب علي، وتتوالى الأحداث.