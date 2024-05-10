watch it تكشف عن شخصية أحمد غزي في مسلسل دواعي سفر

كشفت منصة watch it عن البوستر الرسمي لمسلسل دواعي سفر المقرر عرضه حصريا على المنصة خلال الفترة المقبلة، ويشارك الفنان أحمد غزي بشخصية سامي ضمن أحداث المسلسل.

شخصية أحمد غزي في مسلسل دواعي سفر

حيث نشرت منصة watch it من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام» بوستر شخصية الفنان أحمد غزي «استنوا سامي في مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية يُعرض ابتداءً من 15 مايو».

يذكر أن مسلسل دواعى سفر يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم أحمد عيد وأحمد غزي وكامل الباشا ونادين وأيمن الشيوي وأحمد فاضل وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمد ناير.