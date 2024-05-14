تفاصيل مبادرة «صحتنا من صحة كوكبنا».. انطلقت مرحلتها الثانية اليوم

أعلنت وزارة البيئة اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «صحتنا من صحة كوكبنا»، التي تنظمها وزارة البيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أسئلة في مجال المناخ لزيادة الوعي

تهدف المبادرة، التي انطلقت مراحلها الأولى قبل استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27، إلى نشر الوعي البيئي بين الشباب، وتعزيز دورهم في حماية كوكب الأرض من خلال تشجيعهم على تبني سلوكيات صديقة للبيئة، حيث تضمنت المرحلة الأولى والتي كانت جوائزها 2000 دراجة مجموعة من الأسئلة التي تدور حول المفاهيم البيئة والأمراض الناتجة عن تلوث الهواء، حيث تم تضمين المسابقة سؤالاً شهرياً، يقوم المتسابق بالإجابة عليه على الموقع الإلكترونى للوزارة وتم تقييم الاجابات من خلال وزارة البيئة.

جوائز تشجيعية

وتشمل المرحلة الثانية من مبادرة «صحتنا من صحة كوكبنا»، والتي انطلقت في إطار البروتوكول الموقع مع بين وزارة البيئة ووزارة التعليم العالي تنظيم مسابقة ثقافية موجهة لطلاب 20 جامعة مصرية، تهدف إلى تقييم مدى معرفتهم بالقضايا البيئية وأهمية الحفاظ على البيئة.

ومن المقرر أن توزيع 1000 دراجة هوائية على الطلاب الفائزين في المسابقة، كوسيلة تشجيعية للتنقل الصديق للبيئة.تنظيم عدد من الأنشطة والندوات التثقيفية التوعوية التي تهدف إلى رفع وعي الطلاب بأهمية التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، والمحميات الطبيعية، والاستثمار في الطبيعة.

كما سيجري مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال تهدف إلى تحفيز الطلاب على ابتكار مشاريع تدعم الربط بين الطاقة والمياه والغذاء، وتطوير تكنولوجيا جديدة صديقة للبيئة.وقد شهدت المسابقة في انطلاقتها الأولى مشاركة 6 جامعات من مختلف أنحاء مصر،وتستهدف المرحلة الثانية توسيع نطاق المشاركة لتشمل جامعات جديدة بهدف تعزيز مشاركة الشباب في جهود حماية البيئة.