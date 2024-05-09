مائدة مستديرة بـ«إعلام القاهرة» حول مواجهة التغيرات المناخية

اجتمع مجموعة من الخبراء والأكاديميين في مائدة مستديرة لمناقشة تأثيرات التغير المناخي وسبل مواجهته وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة العلمي الدولي التاسع والعشرين تحت عنوان «الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية».

مائدة مستديرة في جامعة القاهرة

ضمت المائدة المستديرة عددًا من الشخصيات البارزة في مجالات البحث والتعليم، حيث قام البروفيسور الدكتور جود وليام جينيلو، نائب المستشار بجامعة الآداب الحرة في بنغلاديش، بتقديم ورقة بحث بعنوان صياغة معايير الأداء للمؤسسات التعليمية العالية وقد ألقى الضوء على أهمية تحديد معايير الأداء لضمان جودة التعليم ومتابعة الأداء في المؤسسات التعليمية.

وسائل الإعلام الليلية تنقذ العالم من الحرائق

كما قدم الدكتور سليمان أوشو من الولايات المتحدة الأمريكية ورقة عمل حول «وسائل الإعلام الليلية تنقذ العالم من الحرائق»، حيث استعرض الأدوار الفعّالة لوسائل الإعلام في التصدي لكوارث الحرائق وإدارة الطوارئ.

من جانبه، قدم الدكتور تنداي تشاري، أستاذ مساعد بجامعة فندا في جنوب إفريقيا، ورقة بحثية حول «إعادة التفكير في الاتصال حول تغير المناخ في إفريقيا» حيث ناقش التحديات التي تواجه جهود التوعية بتغير المناخ في القارة الإفريقية.

كما استعرضت الدكتورة يتوندي أيوبولو من نيجيريا دور الدراما كوسيلة لتوعية الاتصال البيئي، في حين قدم الدكتور ألبرتو لوبيز كاريون من إسبانيا ورقة عمل حول قضايا التنمية المستدامة في الصحافة الأوروبية.

أشارت فاطمة الزهراء، الأستاذة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، خلال نهاية الجلسة، إلى سؤالين محوريين يتعلقان بأهمية دور المؤسسات التعليمية العالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك دور وسائل الإعلام في مواجهة الكوارث، بما في ذلك وسائل الإعلام الليلية.

وقدّمت الدكتورة بسنت مراد، خبيرة في مجال الإعلام، تلخيصًا شاملًا للنقاش الذي دار في هذه الجلسة، حيث لاحظت أهمية هذه القضايا ودورها الحيوي في البناء المجتمعي والتنمية المستدامة.

وأسهمت المناقشات النقدية والإثراء التي تمت في المائدة المستديرة في تسليط الضوء على أهمية التواصل الفعّال حول قضايا تغير المناخ، ودور وسائل الإعلام والتعليم في تعزيز الوعي وتحفيز التحرك نحو حلول مستدامة.

جاء ذلك في إطار المائدة المستديرة دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي انعقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة العلمي الدولي التاسع والعشرين تحت عنوان الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية، والذي يناقش عددا من القضايا المرتبطة بالبيئة والمناخ ودور وسائل الإعلام في التوعية والتسويق التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة، وذلك من خلال العديد من الدراسات العلمية والحلقات النقاشية التي تبحث في توعية الجمهور بالتغيرات المناخية ومخاطرها والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وإشكاليات القائمين بالاتصال.

المؤتمر الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام

الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة في يومي 8 و9 مايو 2024، بمقر الكلية، بعنوان الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، والرابطة الدولية لأبحاث الإعلام والاتصال International Association for Media and Communication Research (IAMCR).