أسرار عمل فني تحبه إنعام محمد علي.. مفاجآت عن «هانم الإخراج» يوم ميلادها

سيدة تعكس ملامحها الرقي والبساطة؛ لها تاريخ كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة، لكن فيلم «الطريق إلى إيلات» يعتبر الأقرب إلى قلب المخرجة القديرة إنعام محمد علي، التي يوافق اليوم الـ15 من مايو عيد ميلادها، لذا؛ نسرد في التقرير التالي تفاصيل روتها عن عملها المفضل الذي تعلمت منه الكثيرمن الانضباط بالصدفة.

العمل المقرب لـ إنعام محمد علي

روت المخرجة إنعام محمد علي في لقاء تلفزيوني سابق، مع «صاحبة السعادة» الفنانة إسعاد يونس؛ إنها انتهت من مسلسل «حكايات الغريب» ونجح بشكل كبير؛ وبالصدفة جاء العمل الثاني:«مكنتش متصورة أعمل الطريق إلى إيلات، كنت قاعدة في مكتب ممدوح الليثي وفي مجموعة كانت بتتكلم عن الفيلم وهو فيلم عسكري قولت إيه علاقتي بيه».

وأضافت: «بعدين طلبني ممدوح الليثي؛ قالي عايز أديكي فيلم قولت له بعدها أنت متأكد أنك طلبت الرقم الصح، قالي ليه الفيلم معجبكيش، قولت لا بس دا فيلم عسكري من الألف للياء، وأنا معرفش حاجه عن المجال دا، قالي أنا عايزه فيلم دافي عن حب الوطن، حالة الحرب تحيط بهم لكن بوجود حالة شجن».

من الخوف من التجربة لنجاح كبير

تصوير عمل بطولي حقيقي مثل الطريق إلى إيلات كان مخيفًا بالنسبة للمخرجة إنعام محمد علي؛ لكنها تعلمت منها الكثير:«كانت تجربة ترعب خلص الفيلم في سنتين؛ أفتتح بيه مهرجان القاهرة، روحت للأبطال الحقيقيين وخوضت التجربة علموني النظام والوقت كنت بخرج من 6 ونص علشان أروح أخد تصديق للتصوير في اليوم، لازم يكون فيه بالظبط الحاجة اللي أنا عايزاها».

ومع استعادة تفاصيل المشاهد؛ قالت: «الفنانين كانوا شبه الأبطال الحقيقيين اللي قابلتهم، غير بس محمد سعد مكنتش قابلت الشخص الحقيقي كان اجتهاد مني بشرط يجيد السباحة وهو مكنش بيعرف يعوم، لكن في أسبوع بقى هايل».