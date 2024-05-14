«التعليم» تكشف طريقة الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية (فيديو)

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فيديو توضيحي لطلاب الثانوية العامة لطريقة كتابة البيانات والإجابة في ورقة البابل شيت وورقة الأسئلة المقالية، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة 2024 التي تنطلق يوم 10 يونيو المقبل، بالمواد غير المضافة للمجموع.

طريقة الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، أنه يمكن معرفة خطوات وطريقة الكتابة لإجابات امتحانات الثانوية العامة 2024 وكتابة رقم الجلوس عبر الفيديو التالي:

ويحوي الفيديو مجموعة من الإرشادات المهمة لطلاب الثانوية العامة حول الأسئلة الموضوعية والمقالية ونظام البابل شيت.

ورقة بابل شيت امتحانات الثانوية العامة 2024

وقالت وزارة التعليم، إن ورقة بابل شيت امتحانات الثانوية العامة 2024 تنقسم إلى:

** أ - ب - ج - د بالنسبة للمدارس العربي.

** a وb وc وd بالنسبة لطلاب مدارس اللغات.

- اختيار الإجابات عن طريق تظليل الدائرة التي تناظر السؤال الموجود في ورقة الأسئلة داخل كراسة البابل شيت.

- قبل البدء في إجابة أي سؤال يجب كتابة البيانات في ورقتي الإجابة، ثم البدء في الإجابة سواء الاختيارية أو المقالية.

- كتابة البيانات الاسم ورقم الجلوس واسم الإدارة التعليمية والمدرسة ورمز نموذج الامتحان بطريقة صحيحة على أن يكون الكتابة بقلم جاف وبخط واضح، ورقم النموذج هو أما «أ - ب - ج - د».

- كتابة وتظليل رقم الجلوس بطريقة صحيحة في الخانات الموجودة على نموذج البابل شيت، لأن التظليل مهم أثناء التصحيح.

- تسجيل رقم الجلوس من الشمال إلى اليمين إذ يجري تظليل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة بشكل كامل ولن يعتد بأي علامات أخرى داخل كراسة البابل شيت.

- يجري التظليل بالقلم الجاف الأزرق كما أنه يمنع استخدام قلم «كركتور» لشطب الإجابة.

- وفي حالة ما إذا رغب الطالب في اختيار أو تظليل دائرة أخرى يقوم بوضع علامة «إكس» على الدائرة التي اختارها، ويقوم بتظليل دائرة أخرى الدالة على الإجابة الصحيحة وفي حالة ترك دائرتين مظللتين يجري حرمان الطالب من درجة السؤال.