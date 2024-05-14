قرار حاسم من «التعليم» ضد 5 طلاب بعد تسريبهم الامتحان على «السوشيال ميديا»

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على تنفيذ القرارات والقوانين المنظمة للامتحانات ضد المخالفين و من خلال رصد غرفة العمليات يوميا لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومتابعة ما يتم نشره من خلال جروبات الغش على السوشيال ميديا ويأتى ذلك في إطار طمأنة أولياء الأمور والطلاب المجتهدين كى يأخذ كل ذى حق حقه تحقيقا لمبدأ المساواة والشفافية والمصداقية.

إلغاء امتحانات أربعة طلاب وحرمانهم عاما كاملا

وشدد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في بيان على تطبيق العقوبات واللوائح والقوانين على أية واقعة مخالفة للقوانين واللوائح لردع المتسببين فى هذه الواقعة حيث أنه تم إلغاء امتحانات أربعة طلاب وحرمانهم عاما كاملا بسبب عدم التزامهم بالتعليمات واستخدام الهواتف المحمولة فى الغش وتسريب ورقة الأسئلة على جروبات الغش بالسوشيال ميديا علي ورغم التحذيرات المتتالية من قيادات المديرية.

رصد حالة غش

وأضاف وكيل الجيزة، من خلال الغرفة العمليات المركزية بالمديرية رصد حالة غش عن طريق استخدام الهاتف المحمول بإدارة بولاق الدكرور وتم التواصل مع التطوير التكنوچى بالمديرية وبالتنسيق مع الوزارة وتم الوصول إلى الطالب ( ع.م.ع ) وتم التواصل مع الإدارة التعليمية.

وعلى الفور تحرك مدير عام الإدارة وبرفقته مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية بتعليمات من وكيل الوزارة وتم رصد الحالة وتم عمل محضر إثبات حالة لها وإنفاذا للقانون فقد تم تطبيق القرار 34 لسنة 2018 والغاء العام الدراسي ويعتبر عام رسوب للطالب المخالف للتعليمات .

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأبنائها الطلاب بالحفاظ على مستقبلهم والالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية