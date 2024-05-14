طريقة عمل جيلي الفراولة الجاهز خطوة بخطوة

تفكر الأمهات في إعداد حلويات باردة وخفيفة لا تجعلها تقضي وقتا طويلا في المطبخ خلال فصل الصيف، ومن ضمن تلك الوصفات الجيلي لأنه من الحلوى الخفيفة التي يحبها الكثيرون لمذاقها اللذيذ والانتعاش والترطيب الذي يسببه للجسم، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل جيلي الفراولة الجاهز بمكونات بسيطة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض على قناة «cbc sofra».

مكونات عمل الجيلي بالفرار

2 كوب كبير فراولة طازجة.

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة

كوب كبير ماء بارد.

باكيت جيلي معلب بنكهة الفراولة.

كوب ماء مغلي.

طريقة عمل جيلي الفراولة الجاهز

- وتتمثل الخطوة الأولى في طريقة عمل جيلي الفراولة الجاهز في وضع كيس الجيلي المعلب في إناء وحريكه مع الماء المغلي حتى تتجانس المكونات، وقومي بغسل الفراولة جيدًا وقطعيها لشرائح صغيرة.

- الخطوة الثانية: ضعي النشا في كمية قليلة من الماء البارد، وقلبيه جيدًا، وابدأي في إضافة المتبقي من الماء للنشا وحركى المكونين معًا، ثم ضعيه مع خليط الجيلي، وقلبيهما جيدًا حتى يمتزج.

- الخطوة الثالثة: الآن احضري كاسات مخصصة للجيلي واسكبيه بها مع واملأها حد النهاية، وضعي قطع الفراولة في الأعلى للتزيين،

- الخطوة الرابعة: أدخلي الكاسات في الثلاجة لمدة نصف ساعة، وبعدها تكون جاهزة للتقديم.