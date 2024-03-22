طريقة عمل عصير الفراولة زي المحلات.. السر في مكون سحري بكل بيت

مشروب الفراولة من العصائر المنعشة، التي يمكن تناولها بعد الإفطار في شهر رمضان، لكناه تتميز بمذاق مختلف في المحلات، لا يقارن بما يتم إعداده في المنزل، لذا هناك بعض الأسرار البسيطة، للحصول على نفس طعم ولون الجاهز، تكمن في طريقة عمل عصير الفراولة زي المحلات.

طريقة عمل عصير الفراولة زي المحلات

أوضحت الشيف توتا مراد، في برنامج «عيش وملح»، على قناة «cbc sofra»، طريقة عمل عصير الفراولة زي المحلات، بمقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

المقادير:

2 كيس فراولة مجمدة.

2 بنجر مقشر بدون سلق «تعطي نفس لون العصير الجاهز».

أوراق نعناع «تعطي مذاقًا مميزًا للعصير، مثل طعم الجاهز».

نصف كوب عسل أبيض أو سكر أبيض.

الطريقة:

توضع جميع المكونات في الخلاط وتخلط جيدًا، ويتم وضعها في كاسات التقديم.

عصير الفراولة والآيس كريم بطريقة الكافيهات

المقادير:

كيس فراولة مجمد.

كوب لبن.

كوب آيس كريم فانيليا.

للوجه:

كريمة مخفوقة.

ورد قابل للأكل.

نعناع.

الطريقة:

في الخلاط توضع جميع المكونات، ويتم خلطها جيدًا، ثم توضع في الكاسات، وتزين بنعناع وورد قابل للأكل.

عصير الفراولة بالبرتقال والليمون

المقادير:

كيس فراولة مجمد.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من عصير البرتقال.

بنجر مسلوق.

ثلج.

أوراق نعناع.

أوراق ريحان.

الطريقة:

في الخلاط تخلط الفراولة المجمدة وعصير الليمون وعصير البرتقال والبنجر، وبعد طحنها جيدًا، تضاف بقية المقادير وتضرب، ثم يتم وضعها في كاسات التقديم، وتقدم مع مكعبات الثلج، وتزين بشرائح الليمون.