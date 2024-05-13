3 عادات بسيطة تخفض استهلاك الكهرباء.. الحل السحري في الثلاجة

يرغب الكثير من الأشخاص في إيجاد حيل بسيطة لخفض فاتورة الكهرباء، الأمر الذي قد يبدو صعبًا على البعض، إلا أن هناك بعض العادات الخاطئة التي يتجاهل الكثيرون تأثيرها على زيادة الاستهلاك، وقد أوضحها موقع «HiTACHi».

3 عادات خاطئة تزيد استهلاك الكهرباء

يعتقد البعض أن خفض درجة حرارة الثلاجة والفريزر يُحسّن كفاءة عملها، وهذا خطأ، لكن يفضل بدلًا من ذلك رفع درجة حرارة الثلاجة والفريزر بما يتناسب مع متطلباتك، الأمر الذي يساعد على استهلاك كمية أقل من الكهرباء.

غلق الستائر

ومن الأمور التي يظن البعض أنها لا تؤثر على معدل الاستهلاك اليومي للكهرباء، إلا أنها تساعد في تقليل فاتورة الكهرباء، تتمثل في غلق الستائر التي تساعد على جعل التكييف يبرد المكان بشكل أسرع، وبمجهود أقل دون الحاجة إلى استهلاك المزيد من الكهرباء.

عادة أخرى تزيد من استهلاك الكهرباء

تغطية فتحة التكييف من الأمور التي يجب مراعاتها جيدًا، لأنها تزيد من الاستهلاك اليومي للكهرباء، وتعمل على حجب الهواء بشكل كبير، وبالتالي الحصول على درجة حرارة أقل، الأمر الذي يدفعك إلى خفض درجة الحرارة للحصول على التهوية المطلوبة، إلى جانب ضرورة ضبط التكييف أثناء النوم، لأن ذلك يساعد على تغيير درجات الحرارة لتناسب جسمك النائم، ومن ثم استهلاك أقل للكهرباء.