رعب في مانشستر.. انفجارت وأسلحة وعصابات وحرب شوارع

حالة من الرعب عاشها سكان مدينة مانشستر في الساعات الأولى من صباح اليوم إذ اندلعت أصوات انفجارات قوية تردد صداها في شارع في جريتر مانشستر.

وأفادت صحيفة «ذا صن البريطانية»، أن السكان المذعورين في مانشستر ظنوا في بداية أنها ألعاب نارية، فتطلعوا من نوافذهم، ولكنهم أدركوا أنها أصوات إطلاق نار.

الحوادث تأتى بعد سلسلة من الجرائم المتعلقة بالأسلحة في أولدهام

وتابعت الصحيفة أن الحوادث تأتى بعد سلسلة من الجرائم المتعلقة بالأسلحة في أولدهام، وسط مخاوف من السكان بسيطرة ثقافة المخدرات وعنف العصابات في المنطقة.

وتداول رواد التواصل لاجتماعي لبث مباشر لهجوم صادم في الساعة 1 صباحًا على منزل في منطقة كلاركسفيلد في أولدهام على تطبيق سناب شات الأسبوع الماضي، حيث يظهر في الفيديو رجل يطلق النار على الأقل ست طلقات من خلال نافذة.

مخاوف من تزايد جرائم الأسلحة في بريطانيا

يأتي ذلك في ظل المخاوف المتزايدة بشأن جرائم الأسلحة في المملكة المتحدة، حيث ارتفعت بنسبة 9 بالمائة على المستوى الوطني عن العام الماضي، وأصبحت تحت المراقبة بعد وفاة الطفلة أوليفيا برات - كوربيل التي تبلغ من العمر 9 أعوام في ليفربول في أغسطس 2022.