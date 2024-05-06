بعد زفافها الأسطوري في بريطانيا.. 10 معلومات عن مايا رعيدي ملكة جمال لبنان

تصدرت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان زواجها رسميًا من الشاب فهمي كراغولا في حفل زفاف ضخم أقيم في لندن، إذ تألقت العروس بفستان زفاف أنيق من تصميم العالمي جورج حبيقة، في مطعم فخم.

حفل زفاف مايا رعيدي

وأطلّت العروس مايا رعيدي بفستان تميز بتصميمه البسيط والطويل مع قصة ضيقة تُبرز قوامها الرشيق، وزُيّن الفستان بتطريزات من الورود عند أطراف التنورة، وتناثر عليه الستراس بشكل خفيف، كما تميز الفستان بفتحة جانبية بطول الساق أضافت لمسة من الجاذبية.

وبحسب الصفحة الرسمية للعروس اللبنانية على «إنستجرام»، حضرت عائلتا العروسين الحفل، إلى جانب عدد من أصدقائهما المقربين، وشارك والد العروس، فؤاد رعيدي، ابنته فرحتها في يومها المميز، كما حضرت الحفل سهام تويني، والدة العريس، وهي زوجة الصحفي اللبناني الراحل جبران تويني.

وتزينت جدران المكان الذي ضم حفل الزفاف بتماثيل ضخمة أضافت لمسة من العظمة، بينما زُيّن السقف المذهل بنقوشٍ من اللون الذهبي التي انعكست على أرجاء القاعة، مما خلق أجواءً ساحرةً من الأناقة.

وازداد حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة أناقةً بفضل طاولة الزفاف التي تم تجهيزها خصيصًا لهذه المناسبة، إذ تزينت ببساط أبيض ناصع، وارتدت ثوبًا من الورود البيضاء الكثيفة التي شكلت لوحة فنية ساحرة، وأضفت الشمعدانات الأنيقة لمسةً من الرقي، وأحاطت بالطاولة كراس فخمة من المخمل الأخضر الزيتي، ونسّقت بشكلٍ متناسق مع ألوان الديكور.

من هي مايا رعيدي؟

ومايا رعيدي هي ملكة جمال لبنان في 6 أكتوبر 2018، تبلغ من العمر 29 عامًا، وهي لبنانية من أصل روسي، ولدت في 14 نوفمبر 1995 من أب لبناني وأم روسية، درست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وفي 2020 أعلنت مايا رعيدي خطوبتها على برونو حيتي، وهو رجل أعمال لبناني.

أقامت مايا رعيدي حفل زفاف ضخم في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تُقيم العروس اللبنانية وزوجها فهمي كراغولا حفل زفاف في سبتمبر المقبل في أثنيا، ويحضر رجال الأعمال والمشاهير.