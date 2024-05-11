7 معلومات عن مستشفى بروك الخيري في ذكرى تأسيسها.. ملكة بريطانيا رئيسها الفخري

احتفلت جمعية مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان في مصر، بذكرى مرور 90 عاما على تأسيسها، وتقع الجمعية بنطاق حي السيدة زينب، ومن المقرر تنظيم احتفالية خاصة بذكرى تأسيس المستشفى في مصر عام 1934 على يد الإنجليزية دوروثي بروك.

أبرز المعلومات عن مستشفى بروك في مصر

- تأسست عام 1934 ولها 7 عيادات في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان ومطروح وادفو والمنصورة.

- تقديم العلاج المجاني لكل الحيوانات من الفصيلة الخيلية، وأنشطة أخرى توعوية لمبادئ الرفق بالحيوان.

- المستشفى تقدم خدمات علاجية داخل جدران العيادات، وعن طريق عيادات متنقلة.

- للجمعية خط سير يومي على مدار الأسبوع، لزيارة أكبر عدد ممكن من المناطق البعيدة عن العيادة لتقديم خدمات العلاج.

- حال وجود حالة تتطلب الحجز يتم نقلها بالعيادة المتنقلة للعيادة الداخلية الخاصة بالحجز.

- العمل على توعية الأطفال في المدارس بالقرى والمراكز التي بها استخدام كثيف للحيوانات العاملة، مع تنظيم مسابقات رسم، ومسابقات أفضل صاحب حصان وصاحب حمار، وتوزيع مبالغ مالية كحوافز لتشجيع أصحاب الحيوانات للاهتمام بحيواناتهم.

- تقديم خدمات التوعية بمبادئ الرفق بالحيوان عن طريق رائدات ريفيات في بعض القرى من محافظات الدقهلية وأسوان والبحيرة.

جمعة بروك

وتعد الملكة كاميلا هي الرئيس الفخري منذ 2006 لجمعية بروك الخيرية حول العالم، وتعمل الجمعية في عدد من الدول مثل «مصر والهند وباكستان وكينيا وإثيوبيا»، وتم تنظيم احتفالية في قصر باكنجهام الملكي يوم الخميس الماضي، بحضور رؤساء مجالس إدارة بروك حول العالم، من بينهم المهندس شريف فودة رئيس مجلس إدارة بروك مصر