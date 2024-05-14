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«التعليم»: تظليل «بابل شيت» الثانوية العامة بالقلم الجاف فقط

كتب:

أميرة فكري
04:17 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم، في فيديو توضيحي خاص بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/ 2024، أن الامتحانات هذا العام تضم نوعين من الأسئلة، الأول مقالية، والثاني اختيار من متعدد.

الإجابة بـ«القلم الجاف»

وقالت وزارة التربية والتعليم، في فيديو، إن «البابل شيت» في امتحانات الثانوية العامة نظام يعتمد على اختيار إجابة واحدة من الاختيار من متعدد، عن طريق تظليل دائرة على الإجابة المطابقة للسؤال.

ودعت الوزارة الطلاب إلى تسجيل بياناتهم قبل البدء في حل الامتحان، وهي الاسم ورقم الجلوس ورقم النموذج واسم الإدارة التعليمية، على أن يتم كتابة رقم الجلوس وتظليل الأرقام الموجودة به.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة الإجابة بالقلم الجاف، وليس القلم الرصاص، أو أي قلم آخر.

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بقلم أميرة فكري