رئيس مجلس الدولة: التحول الرقمي ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة

أكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، أن افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد في التجمع الخامس يجسد ويرسخ اهتمام الدولة بدور العدالة وتقريب الطريق على المتقاضيين، موضحا أن ذلك يتزامن مع بدء التطبيق الفعلي للميكنة الإلكترونية على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن ذلك يُعتبر نجاحا غير مسبوق تحقق في منظومة العدالة الرقمية، بالتعاون مع اجهزة الدولة المعنية والتي بذلت جهدًا كبيرًا في هذا التحول.

تقليل الجهد على المواطنين

وذكر رئيس مجلس الدولة أن التحول الرقمي الآن لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة يقتضيها الوضع الحالي، وله أفضل الأثر على تحقيق العدالة الناجزة، وتقليل الجهد على المواطنين، مع تحقيق سرعة الفصل في القضايا.

ودعا رئيس المجلس القضاة والقاضيات لبذل المزيد من الجهد، والتضحية والعمل الجاد لتحقيق مزيد من النجاحات والتي تصب جمعيها في مصلحة المتقاضي.

وتفقد المستشار عادل عزب المبني بالكامل، وتجول داخل القاعات التي تعقد بها الجلسات القضائية، للاطلاع على التنظيم الجديد، ورافقه عدد من القضاة.

وصُمم المبنى والقاعات بأحدث الأنظمة التي تكفل وسائل الراحة المتقاضين الزائرين لهذه للمجمع.

ويقع المبنى الجديد لمجلس الدولة في القاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.