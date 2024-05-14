موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ التي تبدأ يوم 19 مايو وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ، وفقاً لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

- الأحد 19 مايو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الاثنين 20 مايو 2024: امتحان مادتي الجبر، واللغة الإنجليزية.

- الثلاثاء 21 مايو 2024: امتحان مادتي الهندسة، والحاسب الآلي.

- الأربعاء 22 مايو 2024: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

- الخميس 23 مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بكافة المدارس الإعدادية، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.