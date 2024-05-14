جامعة كفر الشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الأكاديمي «CWUR»

تقدمت جامعة كفر الشيخ في التصنيف الدولي الأكاديمي CWUR لعام 2024، حيث ارتفع تصنيف الجامعة 132 مركزاً عالمياً عن العام الماضي، واحتلت الجامعة المركز 1565 عالمياً من بين 20966 جامعة على مستوى العالم، وحصلت الجامعة على المركز 14 محلياً لعام 2024 بعد أنّ قفزت 3 مراكز مقارنة بالعام السابق، الذي حلت فيه في المركز 17.

جامعة كفر الشيخ تتقدم 132 مركزاً عالمياً

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنّ الجامعة صنفت ضمن 7.5% الأفضل عالمياً لعام 2024 محققة تقدماً عن عام 2023، وصنفت الجامعة ضمن 8.3% الأفضل عالمياً، ويرجع هذا التقدم الذي أحرزته الجامعة لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن مثل سياسات البحث العلمي، وزيادة تمويله، وزيادة التعاون العلمي مع الصناعة لتقديم الحلول المبتكرة، بالإضافة إلى التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، وجودة الأبحاث المشتركة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنّ تصنيف CWUR يستخدم أربعه مؤشرات موضوعية وقوية لتصنيف جامعات العالم متمثلة في «التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي»، لافتاً أنّ تصنيف CWUR يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20 ألفاً على مستوى العالم.

الاهتمام بسياسات الجامعة وبرامجها التطويرية

وأكد «القن»، أنّ جامعة كفر الشيخ تولي اهتماماً كبيراً بسياساتها وبرامجها التطويرية التي تستهدف الارتقاء بتصنيفها العالمي، وتوفير المتطلبات اللازمة للتوافق مع تلك المعايير التي تضعها المؤسسات القائمة على التصنيفات، والانسجام في أدائها وفقاً لها.