وظائف في وكالة إعلان برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. الشروط ورابط التقديم

أعلنت إحدى وكالات الدعاية والإعلان في محافظة الجيزة عن حاجتها لموظفين للعمل لديها كمسؤولي تعاقدات خارجية، وذلك للحاصلين على أي مؤهلٍ عالٍ، مقابل الحصول على راتب مجزٍ يصل إلى 8 آلاف جنيه.

شروط الوظيفة

ويجب في من يتقدم لهذه الوظيفة أن تتوفر فيه عدة شروط، وهي:

- خبرة في العمل لدى وكالات الدعاية والإعلان أو «سوفت وير».

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات بشكل عام.

- اللغة الإنجليزية: معرفة الأساسيات.

- السن المطلوب: يبدأ من 23 حتى 30 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- خبرة في التعامل مع العملاء بشكل مباشر وعبر الهاتف.

- العمل متاح لسكان القاهرة الكبرى فقط.

- مواعيد العمل من 10 صباحا إلى 6 مساء.

- الإجازة الاسبوعية: الجمعة والسبت.

مميزات الوظيفة

وتتمثل مميزات الوظيفة فيما يلي:

- الراتب الأساسي يبدأ من 4 آلاف حتى 8 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات (بدل مواصلات).

- تأمينات اجتماعية.

ويكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــا، ثم إدخال البيانات المطلوبة.