وظائف في وكالة إعلان برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. الشروط ورابط التقديم
كتب:
عبدالعزيز سلامة
05:48 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
وظائف مسؤول مبيعات - تعبيرية
أعلنت إحدى وكالات الدعاية والإعلان في محافظة الجيزة عن حاجتها لموظفين للعمل لديها كمسؤولي تعاقدات خارجية، وذلك للحاصلين على أي مؤهلٍ عالٍ، مقابل الحصول على راتب مجزٍ يصل إلى 8 آلاف جنيه.
شروط الوظيفة
ويجب في من يتقدم لهذه الوظيفة أن تتوفر فيه عدة شروط، وهي:
- خبرة في العمل لدى وكالات الدعاية والإعلان أو «سوفت وير».
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات بشكل عام.
- اللغة الإنجليزية: معرفة الأساسيات.
- السن المطلوب: يبدأ من 23 حتى 30 سنة.
- الحاسب الآلي: جيد.
- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.
- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.
- نوع الوظيفة: يوم كامل.
- خبرة في التعامل مع العملاء بشكل مباشر وعبر الهاتف.
- العمل متاح لسكان القاهرة الكبرى فقط.
- مواعيد العمل من 10 صباحا إلى 6 مساء.
- الإجازة الاسبوعية: الجمعة والسبت.
مميزات الوظيفة
وتتمثل مميزات الوظيفة فيما يلي:
- الراتب الأساسي يبدأ من 4 آلاف حتى 8 آلاف جنيه.
- يُحتسب الوقت الإضافي.
- توفير مواصلات (بدل مواصلات).
- تأمينات اجتماعية.
ويكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــا، ثم إدخال البيانات المطلوبة.