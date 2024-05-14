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وظائف في وكالة إعلان برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. الشروط ورابط التقديم

كتب:

عبدالعزيز سلامة
05:48 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
وظائف مسؤول مبيعات - تعبيرية

وظائف مسؤول مبيعات - تعبيرية

أعلنت إحدى وكالات الدعاية والإعلان في محافظة الجيزة عن حاجتها لموظفين للعمل لديها كمسؤولي تعاقدات خارجية، وذلك للحاصلين على أي مؤهلٍ عالٍ، مقابل الحصول على راتب مجزٍ يصل إلى 8 آلاف جنيه.

شروط الوظيفة

ويجب في من يتقدم لهذه الوظيفة أن تتوفر فيه عدة شروط، وهي:

- خبرة في العمل لدى وكالات الدعاية والإعلان أو «سوفت وير».

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات بشكل عام.

- اللغة الإنجليزية: معرفة الأساسيات.

- السن المطلوب: يبدأ من 23 حتى 30 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- خبرة في التعامل مع العملاء بشكل مباشر وعبر الهاتف.

- العمل متاح لسكان القاهرة الكبرى فقط.

- مواعيد العمل من 10 صباحا إلى 6 مساء.

- الإجازة الاسبوعية: الجمعة والسبت.

مميزات الوظيفة

وتتمثل مميزات الوظيفة فيما يلي: 

- الراتب الأساسي يبدأ من 4 آلاف حتى 8 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات (بدل مواصلات).

- تأمينات اجتماعية.

ويكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــا، ثم إدخال البيانات المطلوبة.

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بقلم عبدالعزيز سلامة