وظائف شاغرة لكل المؤهلات العليا.. إليك الشروط وطريقة التقديم

كشف موقع توظيف مصر حاجة شركة «جراب آند جو» إلى موظفين لديها لتنفيذ عمليات الدفع المختلفة «كاشير»، وذلك في أفرعها بالساحل الشمالي ومطروح، دون اشتراط مؤهل معين، وإليك التفاصيل:

متطلبات الوظيفة

يشترط فيمن يتقدم لتلك الوظيفة مجموعة من المتطلبات كالتالي:

- مستوي الخبرة: متوسطة لا تقل عن سنتين.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- السن المطلوب: من 23 إلى 35 سنة.

- المؤهل المطلوب: أي مؤهل عالٍ.

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- يشترط أن لا يكون هناك مانع عند الموظف من السفر للعمل بفروع الشركة بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف.

- خبرة سابقة في مجال السوبر ماركت لا تقل عن سنتين.

- التركيز والانتباه للتفاصيل.

- إمكانية العمل تحت ضغط.

- الاستعداد للعمل ف المواسم والأعياد والإجازات الرسمية.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على عدد من المميزات، وهي كالتالي:

- راتب قابل للتفاوض.

- بدل تغذية (بدل مادي).

- توفير سكن تابع للشركة.

- توفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة).

ويمكنك التقديم على تلك الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة.