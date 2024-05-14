وظائف شاغرة لكل المؤهلات العليا.. إليك الشروط وطريقة التقديم
كتب:
عبدالعزيز سلامة
03:29 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
وظائف كاشير - تعبيرية
كشف موقع توظيف مصر حاجة شركة «جراب آند جو» إلى موظفين لديها لتنفيذ عمليات الدفع المختلفة «كاشير»، وذلك في أفرعها بالساحل الشمالي ومطروح، دون اشتراط مؤهل معين، وإليك التفاصيل:
متطلبات الوظيفة
يشترط فيمن يتقدم لتلك الوظيفة مجموعة من المتطلبات كالتالي:
- مستوي الخبرة: متوسطة لا تقل عن سنتين.
- الجنس المطلوب: ذكور.
- السن المطلوب: من 23 إلى 35 سنة.
- المؤهل المطلوب: أي مؤهل عالٍ.
- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.
- نوع الوظيفة: يوم كامل.
- يشترط أن لا يكون هناك مانع عند الموظف من السفر للعمل بفروع الشركة بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف.
- خبرة سابقة في مجال السوبر ماركت لا تقل عن سنتين.
- التركيز والانتباه للتفاصيل.
- إمكانية العمل تحت ضغط.
- الاستعداد للعمل ف المواسم والأعياد والإجازات الرسمية.
مميزات الوظيفة
يحصل المقبول بتلك الوظيفة على عدد من المميزات، وهي كالتالي:
- راتب قابل للتفاوض.
- بدل تغذية (بدل مادي).
- توفير سكن تابع للشركة.
- توفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة).
ويمكنك التقديم على تلك الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة.