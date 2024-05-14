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وظائف شاغرة لكل المؤهلات العليا.. إليك الشروط وطريقة التقديم

كتب:

عبدالعزيز سلامة
03:29 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
وظائف كاشير - تعبيرية

وظائف كاشير - تعبيرية

كشف موقع توظيف مصر حاجة شركة «جراب آند جو» إلى موظفين لديها لتنفيذ عمليات الدفع المختلفة «كاشير»، وذلك في أفرعها بالساحل الشمالي ومطروح، دون اشتراط مؤهل معين، وإليك التفاصيل:

متطلبات الوظيفة 

يشترط فيمن يتقدم لتلك الوظيفة مجموعة من المتطلبات كالتالي:

- مستوي الخبرة: متوسطة لا تقل عن سنتين.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- السن المطلوب: من 23 إلى 35 سنة.

- المؤهل المطلوب: أي مؤهل عالٍ.

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- يشترط أن لا يكون هناك مانع عند الموظف من السفر للعمل بفروع الشركة بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف.

- خبرة سابقة في مجال السوبر ماركت لا تقل عن سنتين.

- التركيز والانتباه للتفاصيل.

- إمكانية العمل تحت ضغط.

- الاستعداد للعمل ف المواسم والأعياد والإجازات الرسمية. 

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على عدد من المميزات، وهي كالتالي:

- راتب قابل للتفاوض.

- بدل تغذية (بدل مادي).

- توفير سكن تابع للشركة.

- توفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة).

ويمكنك التقديم على تلك الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة.

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بقلم عبدالعزيز سلامة