انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية 18 مايو

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية، السبت المقبل 18 مايو الجاري، وتنتهي الخميس 23 مايو الجاري، حيث جرى الانتهاء حاليا من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/2024.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بحسب الإعلان الرسمي من محافظة الإسكندرية اليوم، إذ تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كافة الاستعدادات.

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية

وكلف «الشريف»، جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية لتوفير الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بالإجراءات اللازمة.

ووجه محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وشركة النظافة، بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- ‏الأحد 19 مايو: اللغة الأجنبية.

- ‏الاثنين 20 مايو: العلوم.

- ‏الثلاثاء 21 مايو: جبر وتربية فنية.

- ‏الأربعاء 22 مايو: هندسة وحاسب آلي.

- الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.