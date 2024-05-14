هجوم مسلح يتسبب في هروب سجين ومقتل حارسين بفرنسا

بدأت الشرطة الفرنسية عملية مطاردة واسعة النطاق بعد مقتل اثنين على الأقل من حراس السجن بالرصاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في كمين، أقامه مسلحون لتهريب أحد المجرمين وذلك على طريقة أفلام الأكشن الأمريكية.

مسلحون يهاجمون سيارة المساجين

ونقلت صحيفة جارديان عن وكالة رويترز إن رجالا مدججين بالسلاح نصبوا كمينا لسيارة السجن لتحرير سجين، مما أدى إلى عملية مطاردة واسعة النطاق.

بدأت عملية مطاردة ضخمة، حيث قتل مسلحون اثنين من الحراس وأطلقوا سراح سجين من الشاحنة وقُتل ما لا يقل عن اثنين من حراس السجن الفرنسيين بالرصاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة بعد أن نصب رجال مدججون بالسلاح كمينًا لشاحنة السجن في إنكارفيل، وطلبت السلطات الفرنسية من الجمهور عدم إعادة مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بالهجوم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

السجين الهارب اسمه محمد عمرة هو تاجر مخدرات يبلغ من العمر 30 عامًا من شمال فرنسا، ومشتبه به في ارتكاب جريمة قتل في مارسيليا، وله علاقات بعصابة السود القوية في المدينة.

الحرب ضد المخدرات في فرنسا

قال جيرالد دارمانين ، وزير الداخلية الفرنسي، إن الحرب ضد المخدرات هي الحرب الكبرى التي يجب خوضها داخلياً، معبرًا عن تعازيه لأسر حراس السجن الذين قتلوا في الكمين صباح اليوم، مؤكدًا أنه يتم استخدام كل الوسائل للعثور على هؤلاء المجرمين، لافتًا إلى أنه أمر بحشد عدة مئات من ضباط الشرطة الفرنسية والدرك.

وأكد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي أن اثنين من الضباط المصابين في حالة حرجة بشكل خاص.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن عدة أشخاص وصلوا في سيارتين وصدموا سيارة شرطة ثم لاذوا بالفرار.

وقالت المدعية العامة لور بيكواو إن المشتبه به كان تحت مراقبة مشددة وحكم عليه مؤخرا بتهمة السطو، وأنه قيد التحقيق في قضية اختطاف وقتل في مارسيليا، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.