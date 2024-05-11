ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح من فرنسا لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، نحو 12 سفينة، بينما غادرت 15 أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37، منها السفينة (ORNAK)، التي ترفع علم جزر باهاما ويبلغ طولها 228 م، وعرضها 32 م القادمة من فرنسا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأشار المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم السبت، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 43 ألفا و898 طنا تشمل: 16 ألفا و606 أطنان يوريا و6845 طن أسمنت معبأ و2163 طن أسمنت صب، و2198 طن رمل و7968 طن علف بنجر و198 طن ملح معبأ و1000 طن مولاس و6920 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44 ألفا و476 طنا تشمل: 14 ألفا و50 طن قمح و7960 طن ذرة و6200 طن فول صويا و1800 طن كسب عباد و8068 طن خردة و6398 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1069 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 177 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 38 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45 ألفا و221 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 277 ألفا و833 طنا.

كما غادرت 4 قطار بحمولة إجمالية 4881 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3507 حركات.