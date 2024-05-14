عاجل.. معارك عنيفة شمال وجنوب غزة وإصابات خطيرة بين جنود الاحتلال (فيديو)

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ 4 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة اليوم في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.

حرب شوارع في مخيم جباليا

وأكدت فصائل فلسطينية أنها تخوض معركة ملحمية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حرب شوارع هي الأعنف للدفاع عن مخيم جباليا، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر خريطة جديدة طالب فيها سكان أحياء الكرامة والزهور والسلاطين شمال غرب قطاع غزة بإخلائها.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة تسببت حتى الأن في استشهاد أكثر من 35 ألف شهيد وأكثر من 79 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية حتى الأن بسبب وجود آلاف المفقودين تحت الركام حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم لاستخراج جثامينهم من تحت أنقاض المنازل المنهارة بفعل قصف الاحتلال.