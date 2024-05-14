الحزب الناصري في ذكرى النكبة: فلسطين أرض عربية والتحرير قادم لا محالة

أكد الحزب العربي الديمقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، أن فلسطين أرض عربية من النهر إلى البحر، ومهما مر من وقت، فإن التحرير قادم لا محالة، وعودة الأرض أمر لا مفر منه.

وشدد الحزب في الذكرى 76 للنكبة، على أن الأمة العربية مطالبة بكل كياناتها بالعمل والنضال والكفاح من أجل تحرير الأرض كاملًا.

توحيد الصفوف ونبذ الخلافات

وفي هذا السياق، ثمن الحزب الدور البطولي الوطني الذي يقوم به الشعب الفلسطيني البطل بكل فئاته، داعيًا الإخوة المناضلين على أرض فلسطين إلى توحيد صفوفهم ونبذ خلافاتهم من أجل هدف واحد، هو تحرير كامل التراب الفلسطيني وسحق المشروع الصهيوني المدعوم من الغرب الاستعماري.

حرب طويلة وممتدة حتى تحقيق النصر الشامل

وأكد أن المعركة الحالية التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023 هي معركة في إطار حرب طويلة وممتدة حتى تحقيق النصر الشامل على العدو وحلفائه، والذي سيتحقق بإزالة الكيان الصهيوني إلى الأبد.

وختامًا، دعا الحزب جميع القوميين العرب في جميع الساحات إلى وحدة الصف من أجل الارتقاء إلى مستوى قضية العرب المركزية، وهي تحرير كامل الأراضي العربية المحتلة.

كما توجه الحزب بالتحية والعرفان والتقدير إلى القيادة السياسية المصرية الحكيمة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول للقضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية.