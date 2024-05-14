مفاجأة بشأن مقتحم مباراة الزمالك ونهضة بركان بعلم فلسطين.. من هو؟ 

قبل دقائق من نهاية مباراة الزمالك ونهضة بركان، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي استضافها المغرب منذ أيام، كانت اللقطة الأبرز اقتحام أحد المشجعين ملعب اللقاء، حاملا العلم الفلسطيني، تضامنا مع شعب فلسطين، في ظل الوضع الراهن الذي يعيشه قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب الشنعاء من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

بعد أيام قليلة من المباراة التي حسمها نهضة بركان بهدفين لهدف، كشف موقع «le matin sport» المغربي، عن هوية المشجع الذي بات حديث الساعة عقب المباراة، خاصةً بعد موقف مهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري، والذي صفّق له في لقطة عفوية بعد نزوله الملعب، قبل إخراجه من قوات الأمن.

من هو مقتحم ملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان بعلم فلسطين بالكونفدرالية؟

الموقع المغربي أكد أن المشجع الذي اقتحم الملعب هو سفيان الشاطر، نائب رئيس نادي نهضة بركان السابق، والذي تقدم باستقالته عام 2016، بعد دخوله في صدام مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم حينها.

معلومات عن المشجع الذي اقتحم مباراة الزمالك ونهضة بركان بعلم فلسطين

سفيان الشاطر مواطن أمازيغي، من مدينة بركان بالريف الشرقي، وسبق أن تولى منصب نائب رئيس نادي نهضة بركان، قبل أن يعود لصفوف المشجعين، ويحرص على مؤازرة الفريق في مبارياته، وآخرها مواجهة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية يوم 19 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي، بحثا عن التتويج باللقب القاري.