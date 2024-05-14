محمود مسلم: الحرب على فلسطين عرّفت الأجيال الحالية بالقضية العادلة

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنّ فكرة الحياد موجودة في بعض المؤسسات وليس معظمها، لافتا إلى أنّ صحيفة جارديان البريطانية ارتكتب جرائم مهنية في حق مصر، كما أنّ موقف الإعلام الدولي من ثورة يونيو كان فجّا.

المنتدى الثقافي «الوعي الإعلامي وفهم الآخر»

وأضاف الدكتور محمود مسلم خلال كلمته في فعاليات المنتدى الثقافي «الوعي الإعلامي وفهم الآخر»، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أنّ ميزة حرب فلسطين هذه المرة أنّها عرفت الأجيال الحالية بالقضية العادلة، مشيدا بالمقاطعة الحالية وهي جادة لأول مرة.

القوانين المنظمة للإعلام

وأكد رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ التربية الإعلامية يجب أن تبدأ من الصغر، مسترشدا بموقف أثناء عمله الصحفي في البرلمان: «في مرة كنت بغطي البرلمان وحد بعتلي إن وكيلة المجلس رافعة قضية خلع ورفضت الشغل ده لأن عندي قيم»، مؤكدا أنّ الأخلاق على الأفراد والمؤسسة والقيم وكل مهنة لها قواعد مهنية وأخلاقية.

وأشار إلى أنّ القوانين التي تنظم الإعلام موجودة، وأحيانا تحت دعوى الحرية تحدث فوضى، مؤكدا أنّ الأخلاق لا تنفصل عن القانون، والإعلام ذو رسالة سامية، فالأخلاق والقيم شيء مهم في الإعلام.