مجلس الدوما الروسي يصادق على ضم 4 مناطق أوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال كلمة أمام مجلس الدوما، اليوم، إنّ واشنطن تستخدم أوكرانيا لتهديد موسكو، مشيراً إلى أنّ نظام كييف حرم سكان عدة مناطق من ممارسة الثقافة الروسية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

التصديق على اتفاقيات انضمام المناطق الأوكرانية

في غضون ذلك صدّق مجلس الدوما الروسي على اتفاقيات انضمام «لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا»، إلى روسيا.

وأكد مسؤول موالٍ لـ موسكو، أن القوات الأوكرانية تمكنت من السيطرة على بعض المناطق في خيرسون، وتأتي تلك التطورات الميدانية على الأرض بعد نحو أسبوع من الاستفتاء الذي أجرته موسكو في مناطق أوكرانية، منها مدينة خيرسون للانضمام إلى السيادة الروسية.

وزير الخارجية الأوكراني يقوم بجولة أفريقية هي الأولى من نوعها

وفي سياق آخر، يبدأ وزير الشؤون الخارجية الأوكراني، «دميترو كوليبا»، أول جولة إفريقية اليوم وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية، وأفادت الأخيرة بأن الوزير كوليبا سيبدأ جولته بزيارة دولة السنغال.

وستتناول الجولة بشكل رئيسي تعزيز الدعم السياسي لأوكرانيا من الدول الأفريقية على خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية، وكذا تعزيز دور أوكرانيا كضامن للأمن الغذائي العالمي بالإضافة إلى تعميق التعاون في مجالات التعليم وتكنولوجيا المعلومات، وستكون جولة الوزير الأوكراني أيضا تحضيرا لمؤتمر مشترك سيعقد تحت اسم «أوكرانيا – أفريقيا».