اقرأ في عدد الوطن غدا: من 1948 إلى 2024.. فلسطين بين نكبتين

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- 76 عاما.. حلم العودة يتجدد

من 1948 إلى 2024.. «فلسطين بين نكبتين».. والقطيعة والانقسام سبب الهزيمة وضياع الفرص

الصفحة الثانية

- رئيس الوزراء يوجّه بحملات ترويجية عالمية لجذب سياحة اليخوت

- «مدبولي»: منصة إلكترونية لشرح إجراءات دخول وتنقل اليخوت

و«الوزير»: فيلم ترويجي عن الموانئ.. و«عيسى»: مهمة للاقتصاد الوطني

- «فؤاد»: خطة للاستثمار في الجُزر.. و«ربيع»: تسهم في زيادة النقد الأجنبي

- المؤسسات الدولية: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل الإصلاح رغم الأزمة العالمية

- تهجير 360 ألفا من مدينة رفح الفلسطينية والاحتلال يواصل قصف مراكز إيواء النازحين

- روسيا تواصل الزحف نحو «خاركيف» و«زيلينسكي» يطلب مساعدات أمريكية

- وزير الخارجية الأمريكي في أوكرانيا للتأكيد على استمرار دعم البيت الأبيض لـ«كييف»

- الأمم المتحدة تطلب التحقيق في استهداف القوات مركبة تابعة لها

الصفحة الثالثة

- فلسطين.. حلم العودة يتجدد بعد 76 عاما على «النكبة»

الصفحة الرابعة

- من 1948 إلى 2024.. فلسطين بين «نكبتين».. والأخيرة أشد وأخطر

- القطيعة والانقسام.. الأسباب الحقيقية للهزيمة الغامضة

- العصابات الصهيونية أجبرت مليون فلسطيني على مغادرة وطنهم تحت الانتداب البريطاني

- الاحتلال قتل 13 ألف مواطن وهدم 400 قرية بعد تفريغها من سكانها للسيطرة على 77% من مساحة الدولة مطلع 1949

- نافذ الرفاعي: ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني

- قيادي بـ«فتح»: على المجتمع الدولي الاختيار بين الاعتراف بنا أو استمرار الصراع

- د. أيمن الرقب: نمضي في الطريق للحصول على الحرية الكاملة.. والعالم يتحدّث الآن عن ضرورة حل الدولتين

الصفحة الخامسة

- تحركات قانونية أمام المحاكم الدولية.. تحرم إسرائيل من استخدام «مظلومية الهولوكوست»

- حسام أبوالنصر: النكبة ورحلة البحث عن الخيمة

- خبراء: الآلة الإعلامية أقدم أسلحة الغرب والاحتلال لتشويه «القضية»

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: مشهد النكبة يتكرر باستخدام القوة المفرطة دون ضوابط

- السفير حسين هريدي: يجب إعادة النظر في الطرح العربي لكل ما يرتبط بصناعة السلام في الشرق الأوسط

الصفحة السادسة

- فلسطين قضية مصرية منذ 76 عاما.. دعم بلا حدود ومساعٍ للتقريب بين الفصائل وإتمام المصالحة

- إعادة الإعمار.. «القاهرة» تمد سواعدها وتضخ المساعدات في شرايين غزة

- الرئيس الفلسطيني يشكر السيسي على جهود مصر لتخفيف الآلام وتهدئة الأوضاع داخل القطاع المنكوب

- د. أشرف الشرقاوي: فلسطين.. بين نكبة ونكبة

- السفير السابق بالقاهرة: الغرب تآمر علينا.. ومصر لم تتخلَّ مطلقا عن القضية

- بركات الفرا: الرئيس السيسي أكد حقنا في دولة مستقلة لأنها ركيزة لاستقرار المنطقة

الصفحة السابعة

- «الفن مرآة الشعوب».. الدراما توثق سيناريوهات القضية منذ 1948 حتى 7 أكتوبر

- صلاح البلك: رغم النكبة.. سنقرع أجراس العودة

- التراث الفلسطيني ينتصر لأصحاب الأرض رغم محاولات التشويه

- رئيس «تليفزيون فلسطين» بالقاهرة: الإعلام المصري لعب دورا كبيرا في نقل قضيتنا للعالم

- فايق جرادة: «القاهرة الإخبارية» تقدم أمثلة حية بكل التفاصيل لما يحدث في الأراضى المحتلة

الصفحة الثامنة

- المستوطنون احتلوا أراضيهم هربا من الحرب العالمية الثانية

- حكايات الهجرة.. ميراث الأجداد للأحفاد

- الأسرة غادرت غزة: «نحلم بالحياة على أرض الوطن»

- «العرجا».. تركت الفلوجة بحثا عن ملاذ آمن

- غادروا «نابلس» مؤقتا.. لكن الرحيل امتد لأكثر من 70 عاما

- «أبوأنس»: الهجرة فرقت الأجداد.. والأحفاد ينتظرون التحرير

- «محمود»: عائلتي كانت تتألم للخروج من الوطن وسنعود يوما

- «حيدر»: أتمنى العودة في كل لحظة وأشعر أنني طائر غريب

- «محمد»: القرية تحولت إلى ساحة معركة خلفت مئات الشهداء

- «أيمن»: تربينا على قصص النكبة والتهجير