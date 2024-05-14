اقرأ في عدد الوطن غدا: من 1948 إلى 2024.. فلسطين بين نكبتين
كتب:
أحمد العانوسي
07:43 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- 76 عاما.. حلم العودة يتجدد
من 1948 إلى 2024.. «فلسطين بين نكبتين».. والقطيعة والانقسام سبب الهزيمة وضياع الفرص
الصفحة الثانية
- رئيس الوزراء يوجّه بحملات ترويجية عالمية لجذب سياحة اليخوت
- «مدبولي»: منصة إلكترونية لشرح إجراءات دخول وتنقل اليخوت
و«الوزير»: فيلم ترويجي عن الموانئ.. و«عيسى»: مهمة للاقتصاد الوطني
- «فؤاد»: خطة للاستثمار في الجُزر.. و«ربيع»: تسهم في زيادة النقد الأجنبي
- المؤسسات الدولية: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل الإصلاح رغم الأزمة العالمية
- تهجير 360 ألفا من مدينة رفح الفلسطينية والاحتلال يواصل قصف مراكز إيواء النازحين
- روسيا تواصل الزحف نحو «خاركيف» و«زيلينسكي» يطلب مساعدات أمريكية
- وزير الخارجية الأمريكي في أوكرانيا للتأكيد على استمرار دعم البيت الأبيض لـ«كييف»
- الأمم المتحدة تطلب التحقيق في استهداف القوات مركبة تابعة لها
الصفحة الثالثة
- فلسطين.. حلم العودة يتجدد بعد 76 عاما على «النكبة»
الصفحة الرابعة
- من 1948 إلى 2024.. فلسطين بين «نكبتين».. والأخيرة أشد وأخطر
- القطيعة والانقسام.. الأسباب الحقيقية للهزيمة الغامضة
- العصابات الصهيونية أجبرت مليون فلسطيني على مغادرة وطنهم تحت الانتداب البريطاني
- الاحتلال قتل 13 ألف مواطن وهدم 400 قرية بعد تفريغها من سكانها للسيطرة على 77% من مساحة الدولة مطلع 1949
- نافذ الرفاعي: ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني
- قيادي بـ«فتح»: على المجتمع الدولي الاختيار بين الاعتراف بنا أو استمرار الصراع
- د. أيمن الرقب: نمضي في الطريق للحصول على الحرية الكاملة.. والعالم يتحدّث الآن عن ضرورة حل الدولتين
الصفحة الخامسة
- تحركات قانونية أمام المحاكم الدولية.. تحرم إسرائيل من استخدام «مظلومية الهولوكوست»
- حسام أبوالنصر: النكبة ورحلة البحث عن الخيمة
- خبراء: الآلة الإعلامية أقدم أسلحة الغرب والاحتلال لتشويه «القضية»
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: مشهد النكبة يتكرر باستخدام القوة المفرطة دون ضوابط
- السفير حسين هريدي: يجب إعادة النظر في الطرح العربي لكل ما يرتبط بصناعة السلام في الشرق الأوسط
الصفحة السادسة
- فلسطين قضية مصرية منذ 76 عاما.. دعم بلا حدود ومساعٍ للتقريب بين الفصائل وإتمام المصالحة
- إعادة الإعمار.. «القاهرة» تمد سواعدها وتضخ المساعدات في شرايين غزة
- الرئيس الفلسطيني يشكر السيسي على جهود مصر لتخفيف الآلام وتهدئة الأوضاع داخل القطاع المنكوب
- د. أشرف الشرقاوي: فلسطين.. بين نكبة ونكبة
- السفير السابق بالقاهرة: الغرب تآمر علينا.. ومصر لم تتخلَّ مطلقا عن القضية
- بركات الفرا: الرئيس السيسي أكد حقنا في دولة مستقلة لأنها ركيزة لاستقرار المنطقة
الصفحة السابعة
- «الفن مرآة الشعوب».. الدراما توثق سيناريوهات القضية منذ 1948 حتى 7 أكتوبر
- صلاح البلك: رغم النكبة.. سنقرع أجراس العودة
- التراث الفلسطيني ينتصر لأصحاب الأرض رغم محاولات التشويه
- رئيس «تليفزيون فلسطين» بالقاهرة: الإعلام المصري لعب دورا كبيرا في نقل قضيتنا للعالم
- فايق جرادة: «القاهرة الإخبارية» تقدم أمثلة حية بكل التفاصيل لما يحدث في الأراضى المحتلة
الصفحة الثامنة
- المستوطنون احتلوا أراضيهم هربا من الحرب العالمية الثانية
- حكايات الهجرة.. ميراث الأجداد للأحفاد
- الأسرة غادرت غزة: «نحلم بالحياة على أرض الوطن»
- «العرجا».. تركت الفلوجة بحثا عن ملاذ آمن
- غادروا «نابلس» مؤقتا.. لكن الرحيل امتد لأكثر من 70 عاما
- «أبوأنس»: الهجرة فرقت الأجداد.. والأحفاد ينتظرون التحرير
- «محمود»: عائلتي كانت تتألم للخروج من الوطن وسنعود يوما
- «حيدر»: أتمنى العودة في كل لحظة وأشعر أنني طائر غريب
- «محمد»: القرية تحولت إلى ساحة معركة خلفت مئات الشهداء
- «أيمن»: تربينا على قصص النكبة والتهجير