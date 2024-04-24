دعاء العواصف والرياح.. الأزهر الشريف ينشر الكلمات المستحبة

يعد الدعاء أفضل ما يفعله الإنسان في وقت العواصف والرياح الشديدة، خاصة تلك الأيام التي تحذر فيها هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح الخماسين والتي تستمر خلال أيام فصل الربيع.

دعاء العواصف والرياح

وأوضح الموقع الرسمي للأزهر الشريف، دعاء ورد عن النبي كان يقوله إذا عصفت الرياح واشتدت وهو:

«اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها وشر ما فيها، وشرّ ما أُرسلت به».

كما يمكن ترديد العديد من الأدعية المأثورة في هذا الوقت، يطلب فيها العبد من ربه المغفرة والرحمة على سبيل المثال:

«اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، إنك تغفر الذنوب لمن تشاء إنك الغفور الرحيم».

«يارب يا رحمن يا رحيم، اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك، اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك».

«اللهم اجعل لي ما أهمني وكربني من أمر دنياي وآخرتي، فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب».

«يا الله حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأدوية ومنابت الشر».

«يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لي ذنوبي وثبت رجاك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك»

«اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا»

«ربي اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا غدقا غير رائث، نافع غير ضار».

«اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء»

«يا لطيف يا حنان يا منان، اللهم إنا نسألك بلطفك الخفي أن تعافنا وتعفو عنَا، وتلطف بنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين».