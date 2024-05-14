غرفة السياحة: إقامة حجاج المستوى الاقتصادي في فنادق تبعد عن الحرم 250 مترا

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك العديد من الخدمات ستقدم لحجاج السياحة المستوى الاقتصادي «البري والاقتصادي طيران» خلال موسم الحج لعام 1445 هجريا، موضحا أن حجاج المستوى الاقتصادي برامج «تحسين سكن 5 نجوم» سيقيمون خلال فترة تواجدهم في مكة عدة أيام بفنادق 5 نجوم لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 250 مترا.

وجبات يومية للحجاج

وأضاف «وحيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن حجاج السياحة المستوى الاقتصادي سيحصلون على وجبتين يوميا «فطار - عشاء» أو «فطار - غداء» خلال فترة تواجدهم بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما سيتحصلون على 3 وجبات يوميا خلال فترة تواجدهم بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

مخيمات مصنوعة من خامات مضادة للحريق

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن المخيمات التي سيقيم بها حجاج المستوى الاقتصادي بمنى وعرفات وعددهم نحو 19 ألف حاج جيدة للغاية ومصنوعة من خامات مضادة للحريق، لافتا إلى وجود مكاتب خدمات بكافة المخيمات يتواجد بها ممثلين عن غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار لحل أية مشكلة تواجه هؤلاء الحجاج، إضافة للعمل على تذليل العقبات التي تواجه حجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بالمشاعر المقدسة.