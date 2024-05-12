«الداخلية» تكشف تفاصيل تغيب فتاة في المنيا 

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنًا استغاثة بشأن تغيب (فتاة - مُقيمة بمركز بنى مزار بالمنيا).

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/4/2024 تبلغ للأجهزة الأمنية بالمنيا من والد الفتاة المذكورة بتغيبها عن منزلها عقب خروجها من المنزل بتاريخ 29/4/2024ولم يتهم أو يشتبه في غيابها جنائيًا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في حينه، وفي وقت لاحق عادت المتغيبة للمنزل، وتبين أنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها طرف أحد أقاربها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.