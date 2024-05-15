4 حيل لإزالة بقع الشاي من الملابس بسهولة.. «وصفات مجربة في المنزل»

تواجه كثير من السيدات مواقف محرجة عند سكب الطعام أو المشروبات على ملابسها، ما يجعلها تحاول تنظيف تلك البقع بأي طريقة، ويعد الشاي من أكثر البقع العنيدة التي تحاول ربات المنازل إزالتها بكل الطرق دون أنّ تترك أثرًا على الملابس خاصة ذات اللون البيضاء، لذا نستعرض في التقرير التالي، 4 حيل لإزالة بقع الشاي بسهولة من الثياب، وفقًا لما ذكره موقع «doityourself»

صودا الخبز

يُمكن إزالة بقع الشاي باستخدام مسحوق صودا الخبز؛ لأنه يُساعد في امتصاص الشاي، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

ضعي طبقة سميكة من صودا الخبز بشكل مباشر على بقعة الشاي.

اتركي مسحوق صودا الخبز على البقعة مدة ليلة كاملة، ثم اكشطيه.

اغسلي الملابس في الغسالة كالمعتاد.

الجلسرين

الجلسرين من المواد الفعالة التي يُمكن استخدامها لإزالة البقع الصعبة مثل الشاي وبعض الصبغات، ويُمكن استخدامه باتباع الخطوات التالية:

ضعي طبقة خفيفة من الجلسرين مباشرة على مكان البقع.

اتركي الجلسرين على القماش لمدة تصل إلى 10 ساعات.

افركي مكان البقعة وتخلصي من الجلسرين باستخدام الماء البارد أو أحد أنواع المنظفات القوية.

مزيل طلاء الأظافر (الأسيتون)

يُساعد مزيل طلاء الأظافر على التخلص من البقع الصعبة مثل بقع الشاي ويستخدم لهذا الغرض باتباع الخطوات التالية:

جربي الأسيتون على جزء مخفي وصغير من القماش للتأكد من عدم تسببه في تغيير اللون.

ضعي قطرات قليلة من الأسيتون على مكان البقعة مباشرة ويُترك لمدة نصف ساعة.

افركي مكان البقعة حتى التأكد من زوالها.

استخدمي منظف الملابس العادي لتنظيفها ومنعم الأقمشة للتخلص من الملمس الخشن الذي يسببه الأسيتون.

خليط الخل والليمون

يعتبر الخل والليمون من المواد ذات التأثير القوي الفعال على البقع، لذا يُمكن صنع خليط منهما لإزالة بقع الشاي بسهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية: